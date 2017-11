Ema, scelta la nuova sede: sarà Amsterdam, Milano sconfitta dopo il sorteggio

Sarà Amsterdam la nuova sede dell'agenzia Ue costretta a traslocare da Londra in seguito alla Brexit: l'Agenzia del farmaco (Ema). Così hanno votato i ministri dei Ventisette, a margine del Consiglio affari generali dell'Ue a Bruxelles. La città olandese ha battuto Milano al sorteggio, effettuato con due buste, dopo che era terminato in parità il terzo voto per l'assegnazione (13 preferenze a testa). La Slovacchia non ha votato.