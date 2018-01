Ema, Maroni: "Sede non pronta mette a rischio la salute di tutti"

"Sono preoccupato perché l'Agenzia del Farmaco è fondamentale per la tutela della salute dei cittadini e sapere che da marzo la sede non sarà pronta, significa mettere a rischio la salute di tutti i cittadini, non solo quelli di Amsterdam". Lo ha detto il governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni, commentando i problemi della città olandese nell'accogliere la sede dell'Ema. "A novembre c'era il rischio che non fosse pronta, ora c'è la certezza".