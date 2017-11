Ema: Malta, Zagabria e Dublino ritirano la loro candidatura

Malta, Zagabria e Dublino si sono ritirate dalla corsa per ospitare l'Agenzia europea per il farmaco. L'abbandono de La Valletta è stato annunciato dal sito ufficiale del governo maltese, mentre il ritiro di Zagabria è riportato da alcuni media locali, che citano il ministro degli Esteri. Quanto a Dublino, il ministro irlandese Simon Coveney ha spiegato che resta "forte la nostra attenzione" per ottenere l'Autorità bancaria europea (Eba).