Ema, Lorenzin: ritardi Olanda, verificare validità assegnazione

"Stiamo avendo alcune indiscrezioni da Londra e Bruxelles sul fatto che Amsterdam non sarebbe in grado di garantire la riallocazione di Ema con il personale nella sede definitiva prima del maggio 2020". Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, sottolineando che "se il ritardo di un anno fosse vero, credo che l'Italia dovrebbe pensare se ci siano strade percorribili per verificare se l'assegnazione sia ancora valida".