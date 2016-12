00:07 - Per la prima volta, per colpire obiettivi dell'Isis nella provincia irachena di al Anbar le forze americane hanno impiegato elicotteri da combattimento Apache. Lo ha reso noto il Pentagono, precisando che gli elicotteri sono stati usati in quattro raid nelle ultime 24 ore per colpire due postazioni con mortai, una vasta unità dell'Isis e due sue unità più piccole, nei pressi di Falluja.