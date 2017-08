Elezioni Venezuela, nuova stima dell'opposizione: astenuti 87%

Henry Ramos Allup, dirigente dell'opposizione venezuelana ed ex presidente del Parlamento di Caracas, ha detto che secondo le proiezioni disponibili alle 20 (le 2 in Italia) il tasso di astensione nelle elezioni per l'Assemblea costituente è stato dell'87%. Diosdado Cabello, numero due del partito di governo, rivendica invece un'affluenza record. Finora il Consiglio nazionale elettorale non ha offerto alcuna cifra ufficiale, neppure parziale.