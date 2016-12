Elezioni Usa, nuovo sondaggio: Trump sorpassa la Clinton di un punto

Donald Trump 46%, Hillary Clinton 45%. Per la prima volta da maggio un sondaggio ABCNews/Washington Post dà il tycoon newyorchese davanti all'ex first lady in vista delle presidenziali Usa dell'8 novembre. Secondo Rasmussen Reports, il sorpasso si era già verificato lo scorso 13 ottobre, in quel caso di due punti con Trump al 43% e Clinton al 41%.