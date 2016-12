Elezioni Usa, Carson si candida

L'ex neurochirurgo americano Ben Carson si candida per la nomination repubblicana nella corsa per la Casa Bianca. Lo ha annunciato in un'intervista tv, mentre la formalizzazione della candidature è prevista in giornata a Detroit. Carson non si è mai candidato prima d'ora per un incarico pubblico, ma il politico afroamericano e' diventato noto per le sue posizioni nettamente conservatrici e a volte controverse.