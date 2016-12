Elezioni Uruguay, Vazquez non ce la fa: ballottaggio con Lacalle Pou

00:58 - Tabarè Vazquez, il candidato del Frente Amplio, la coalizione di sinistra al governo in Uruguay, è risultato il più votato nel primo turno delle elezioni presidenziali, con circa il 44% dei voti, secondo i primi exit poll diffusi dalla televisioni locali. Ma non ha raggiunto il 50% dei voti: andrà dunque al ballottaggio contro lo sfidante Luis Lacalle Pou.

Il Frene Amplio perde la maggioranza in Parlamento - In base ai risultati degli exit poll, però, il Frente Amplio ha perso la maggioranza in Parlamento e Vazquez dovrà affrontare il ballottaggio del 30 novembre prossimo in posizione di svantaggio, giacché il candidato del Partido Nacional (o "bianco", centrodestra) Luis Lacalle Pou è arrivato secondo con il 33% dei voti e Pedro Bordaberry, del Partido Colorado (o "rosso", destra) ha ottenuto il 15%, e dunque i voti dell'opposizione arrivano al 48%.