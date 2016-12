Elezioni Spagna, urne aperte

09:26 - Urne aperte in Spagna, dove oltre 36 milioni di persone sono chiamate a votare per le elezioni legislative, definite cruciali e da molti considerate una svolta per la democrazia, finora bipartitica. Per la prima volta in lizza per la Moncloa ci sono 4 partiti: oltre al Pp, del premier Mariano Rajoy, e al Psoe, guidato da Pedro Sanchez, sono presenti anche i due movimenti anti-casta Podemos di Pablo Iglesias e Ciudadanos di Albert Rivera.

