Elezioni Russia, Putin ha maggioranza costituzionale | L'opposizione sprofonda, affluenza ferma al 47,84%

18 settembre 2016 11:15 Elezioni Russia, Putin ha maggioranza costituzionale | Lʼopposizione sprofonda, affluenza ferma al 47,84% Il partito di governo sfiora il 55% e conquista la maggioranza qualificata dei due terzi dei seggi necessaria per riformare la costituzione. Putin: "Le persone cercano la stabilità politica"

Per Putin va meglio del previsto: Russia Unita, il partito di governo vince le legislative con la maggioranza qualificata dei due terzi dei seggi necessaria per riformare la costituzione. Con il 90% delle schede scrutinate, si aggiudica il 54,21% delle preferenze, allungando di molto sugli exit poll di domenica. Avrà 343 seggi su 450, circa 100 seggi in più dei 238 ottenuti nel 2011.

Il Partito Comunista è al 13,54%, poi i Liberal-democratici con il 13,28% e Russia Giusta col 6,19%. L'affluenza crollata al 47,84%.



La soddisfazione del presidente russo - Putin non ha aspettato che pochi minuti per tirare le fila della giornata di voto per il rinnovo della Duma. In Russia, ha detto, "i problemi sono molti, le questioni aperte sono molte, ma la sostanza è una: le persone comunque scelgono Russia Unita", il partito di governo. L'affluenza al 47,99% "non è la più alta che abbiamo visto, ma è alta" ha continuato Putin, prendendo la parola in una visita a sorpresa al quartier generale del movimento nella notte elettorale. "Per Russia Unita è importante il risultato, ed è buono", ha aggiunto.

Le persone cercano la stabilità politica Vladimir Putin Non appena tutti gli exit poll e le proiezioni post voto hanno indicato che il partito di governo non aveva subito grosse flessioni, Putin si è presentato in un look "all black" per godersi il successo riscosso. Scherzando persino: "C'è la mia faccia su tutti gli schermi. Toglietemi, mi sono stufato di vedermi". E poi, parlando del consenso, ha sottolineato: "La situazione in Russia non è facile, le persone lo sentono e cercano la stabilità politica" ma "la fiducia va meritata". "Le persone sono in attesa di azioni, non parole", gli ha fatto eco l'ex ministro delle Finanze e capo del Centro per la ricerca strategica Alexey Kudrin, pochi mesi fa richiamato dal Cremlino e impegnato a trovare una exit strategy dalla crisi.