Elezioni presidenziali 2017, Nicolas Sarkozy torna (di nuovo) in campo

Nicolas Sarkozy scende di nuovo in campo. Dalla sua pagina di Facebook, infatti, l'ex presidente francese ha annunciato che si presenterà alle primarie della destra per la corsa all'Eliseo. "Sento di avere la forza per guidare questa battaglia in un momento problematico della nostra storia. Ho deciso di essere un candidato per le elezioni presidenziali del 2017", ha affermato Sarkozy.

L'annuncio era nell'aria da diversi giorni, anticipato da una serie di interviste in cui alcuni fedelissimi, dall'ex ministro dell'Interno Brice Hortefeux al presidente della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra Christian Estrosi dichiaravano il suo sostegno per una candidatura di Sarkozy.



"I prossimi cinque anni saranno costellati di pericoli ma anche di speranza", scrive Sarkozy elencando cinque sfide per la Francia, fra cui difendere l'identità nazionale, ristabilire la competitività delle imprese e rafforzare l'autorità dello Stato.



A otto mesi dalle presidenziali intanto anche tre ex ministri del governo di François Hollande hanno annunciato di voler correre per l'Eliseo: soon gli ex titolari delle Finanze, Arnaud Mountebourg, dell'Istruzione, Benoit Hamon, e dell'Ambiente, Cecile Duflot.