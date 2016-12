Elezioni politiche in Serbia, 6,7 milioni chiamati al voto

In Serbia si sono aperti i seggi per le elezioni politiche anticipate, che vedono nettamente favorito il Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del premier Aleksandar Vucic. Si teme tuttavia un balzo in avanti dell'ultradestra antieuropeista, dopo la recente assoluzione a sorpresa al Tribunale penale dell'Aja (Tpi) di Vojislav Seselj, l'ultranazionalista serbo accusato di crimini di guerra. Sono 6,7 milioni i serbi chiamati al voto.