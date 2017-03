Elezioni Olanda: terzo exit poll conferma la vittoria di Rutte

I liberali di destra del premier Mark Rutte (Vvd) si confermano in testa nelle elezioni olandesi con 31 seggi, in base al terzo e ultimo exit poll a chiusura delle urne. I populisti islamofobi e anti-Ue di Geert Wilders (Pvv) sono secondi con 19 seggi assieme ai democristiani (Cda) e ai liberali di sinistra D66. I verdi di sinistra ne prendono 16, i socialisti 14 mentre crollano di 9 seggi i laburisti. Sei seggi infine per i ChristenUnie.