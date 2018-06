Elezioni Messico, uccisi tre militanti del Partito rivoluzionario

Otto persone sono state arrestate in Messico per l'omicidio di tre militanti del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri), a poche ore dall'apertura dei seggi per le elezioni generali. La polizia ha reso noto che le vittime, fra i 28 ed i 53 anni, sono state aggredite all'esterno di una casa privata e che due sono morte per le ferite provocate da un'arma da fuoco mentre la terza è deceduta per le percosse subite.