Elezioni Kashmir, polizia spara su dimostranti: un morto e 5 feriti

Una persona morta ed altre cinque rimaste ferite: è il bilancio di una serie di incidenti fra forze dell'ordine e manifestanti avvenuti a Srinagar, capitale dello Stato indiano di Jammu & Kashmir, in occasione di un turno elettorale straordinario per sostituire parlamentari deceduti dell'Assemblea locale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. Poco dopo l'apertura delle operazioni di voto la polizia ha aperto il fuoco per respingere i dimostranti