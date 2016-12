Elezioni in Ucraina, aperti i seggi

07:41 - Si sono aperti alle 8 locali (le 7 in Italia) i seggi in Ucraina per le elezioni parlamentari anticipate che, a quasi un anno dalle manifestazioni di piazza Maidan, dovranno rinnovare una Rada composta da 450 seggi. Una trentina di scranni però resteranno vuoti: non si vota infatti in Crimea, annessa da Mosca dopo un controverso referendum in marzo, e nelle zone controllate dai ribelli filorussi nelle regioni orientali di Donetsk e Lugansk.