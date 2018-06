Elezioni in Turchia, partito di Erdogan: affluenza voto all'87%

L'affluenza alle urne è stata dell'87% nelle elezioni parlamentari e presidenziali anticipate tenutesi oggi in Turchia. Lo ha detto il portavoce del partito Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, Mahir Unal. "Le elezioni si sono svolte con maturità democratica", ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa. L'opposizione ha lanciato nel corso della giornata diverse accuse di brogli, invitando gli elettori a non abbandonare i seggi.