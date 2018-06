Turchia, primi dati parziali: al partito di Erdogan la maggioranza assoluta

Elezioni in Turchia, Erdogan e i suoi sfidanti al voto Alla guida dell'Akp dal 2002, Recep Tayyip Erdogan è l'attuale presidente della repubblica turca. Proveniente alla tradizione dell'Islam politico turco, gode di ampio appoggio dell'elettorato più conservatore e nazionalista Afp 1 di 23 Afp 2 di 23 Afp 3 di 23 Afp 4 di 23 Afp 5 di 23 Muharrem Ince, dal 2002 deputato del Chp, è il principale candidato di opposizione alla presidenza della Turchia. Estremamente critico di Erdogan ha promesso di riportare nel Paese un sistema parlamentare, democratico e laico Afp 6 di 23 Afp 7 di 23 Afp 8 di 23 Afp 9 di 23 Afp 10 di 23 Afp 11 di 23 Afp 12 di 23 Meral Aksener, leader del partito Iyi, fondato l'anno scorso, dopo esser stata espulsa dal nazionalista Mhp, è la prima donna in Turchia a concorrere alla presidenza. E' critica del presidente Erdogan e del presidenzialismo Afp 13 di 23 Afp 14 di 23 Afp 15 di 23 Afp 16 di 23 Afp 17 di 23 Afp 18 di 23 Basak Demirtas, moglie del candidato del partito filo-curdo Hdp Selahattin Demirtas, in prigione dal novembre 2017 per accuse di propaganda terroristica. Era alla guida del partito nel 2015 quando l'Hdp entrò per la prima volta in parlamento Afp 19 di 23 Afp 20 di 23 Afp 21 di 23 Afp 22 di 23 Afp 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Al 20,5% è invece il socialdemocratico Chp, molto sotto la performance del suo candidato presidente Muharrem Ince, mentre il Buon partito della nazionalista Meral Aksener - in coalizione con il Chp - è al 9,5%.



Ma l'opposizione contesta i dati - I dati restano però fortemente contestati dall'opposizione. La vittoria di Erdogan emerge infatti dai dati forniti dall'Agenzia di stampa Anadolu, la cui imparzialità era stata messa in discussione anche al referendum presidenziale di aprile 2017. L`opposizione sta conducendo un conteggio parallelo attraverso la piattaforma Adil Secim Net che ha presidiato e monitorato tutto il processo elettorale e afferma che i dati a propria disposizione sono completamente diversi rispetto a quelli comunicati finora da Anadolu.



In Turchia 56 milioni di cittadini chiamati al voto - I cittadini della Turchia erano chiamati alle elezioni parlamentari e presidenziali, considerate il test più importante alle urne per il presidente Recep Tayyip Erdogan e i suoi 15 anni al potere. I seggi elettorali sono rimasti aperti dalle 8 fino alle 17 ora locale.



I candidati in corsa - Sei politici concorrono per la carica della presidenza. Uno di loro dovrà ottenere il 50% +1 dei voti al primo turno. In caso contrario si andrà al ballottaggio, previsto per l'8 luglio. Al secondo turno vince il candidato che ottiene la percentuale più alta. L'Alleanza della repubblica ha presentato il presidente Erdogan quale proprio candidato congiunto. I candidati delle altre formazioni sono: Muharrem Ince (CHP); Meral Aksener (IYI Parti); Selahattin Demirtas (HDP); Temel Karamollaoglu (SP); Dogu Perincek (Partito Vatan).