Elezioni in Turchia, Erdogan: "Nessuno può governare da solo"

Nel suo primo comunicato post-voto Erdogan lancia un appello alla responsabilità dei partiti in vista delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. "In questo nuovo processo che ha avuto inizio dopo le elezioni, per la stabilità e la fiducia nel nostro paese e per la tutela della nostre conquiste democratiche occorre che tutti i partiti politici mostrino la sensibilità necessaria. E' molto importante che adottino un comportamento responsabile", ha scritto il presidente turco, segnalando ancora una volta "l'alta partecipazione al voto" come un segnale di salute democratica.



Incognita sulla coalizione di governo - Il paese si interroga ora sugli scenari del dopo voto, e sul governo che potrà essere formato, in teoria entro il 7 luglio prossimo, nel tempo massimo di 45 giorni dopo la proclamazione ufficiale dei risultati. Il partito del presidente Erdogan si ferma a 258 seggi su 550, con il 40,80% (contro il 50 alle politiche del 2011). In 4 anni l'Akp ha perso 3 milioni di voti e 71 seggi. Il primo partito dell'opposizione il Chp del socialdemocratico Kemal Kilicdaroglu ottiene il 25,05% e 132 seggi, i nazionalisti del Mhp di Devlet Bahceli il 16,36% e 81 deputati. L'Hdp di Demirtas, fondato nel 2014 ispirandosi alle idee della rivolta di Gezi Park, supera ampiamente la soglia di sbarramento del 10% con il 13% dei voti e conquista 79 seggi. L'affluenza alle urne è stata alta, l'86,49%.



All'Akp il primo tentativo - A Ankara si apre ora una delicata fase per la formazione di un nuovo governo. Il presidente Erdogan, prevedono diversi analisti, dovrebbe incaricare una personalità dell'Akp, il partito che ha ottenuto più voti, di fare il primo tentativo, ricercando una alleanza con i nazionalisti del Mhp. Prima del voto tutti i partiti di opposizione hanno escluso una possibile coalizione con l'Akp.



Ipotesi di elezioni anticipate - Il dirigente del Chp a Istanbul Murat Katayalcin ha chiesto che Erdogan dia l'incarico al leader del suo partito Kemal Kilicdaroglu. Insieme i tre partiti di opposizione hanno 292 seggi su 550. Mhp e Hdp sono però su posizioni opposte sul processo di pace in Kurdistan. C'è anche l'ipotesi di un governo Akp di minoranza fino a elezioni anticipate che Erdogan potrebbe convocare entro un anno.