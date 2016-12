Elezioni in Spagna, vince il Pp di Mariano Rajoy ma il nuovo governo resta un rebus

Il Pp si rafforza, ma non raggiunge la maggioranza assoluta - Il Pp di Rajoy si rafforza rispetto a dicembre. Conquista infatti 14 deputati in più rispetto all'ultima tornata elettorale raggiungendo quota 137 su 350, con il 33% dei voti. In favore del partito del premier ha giocato un effetto Brexit, come sperava il premier uscente, spingendo una parte degli elettori a votare la "sicurezza" contro l'avventura di Podemos. Così i popolari vampirizzano anche il partito moderato emergente Ciudadanos, che scende da 40 a 32 seggi e al 13%. I socialisti, in leggera flessione a 85 deputati contro i 90 del Congresso uscente, con il 22,7%, si salvano però dal disastro annunciato dai sondaggi, che unanimi prevedevano il sorpasso di Podemos.



La delusione di Podemos - Il partito "viola" registra una forte delusione, dopo che le inchieste demoscopiche per settimane gli hanno fatto "toccare il cielo", dando a un'ipotetica coalizione Podemos-Psoe guidata da Iglesias quasi la maggioranza assoluta. Il partito, alleato con Izquierda Unida, si ferma a 71 seggi, lo stesso risultato di dicembre.



Resta l'incognita governo - Questi risultati del "secondo turno", provocato dalla paralisi del Parlamento dopo le politiche di dicembre, senza maggioranze chiare e fra veti incrociati dei partiti, rischiano però di non risolvere il problema della governabilità del Paese. Rajoy ha continuato a proporre durante la campagna elettorale quanto ha sostenuto negli ultimi sei mesi, cioè una Gran Coalicion con socialisti e Ciudadanos che garantisca per quattro anni la stabilità del Paese in un quadro "europeo". Il leader socialista Pedro Sanchez però finora ha risposto "no". Da soli popolari e Ciudadanos, con il lsuo leader Albert Rivera pronto al dialogo col Pp, non arrivano però alla maggioranza assoluta di 176 seggi del Congresso.



Difficile una maggioranza Psoe-Podemos - Il deludente risultato della sinistra rende più difficile il possibile tentativo di una maggioranza progressista Psoe-Podemos, che potrebbe però cercare di allargarsi ai nazionalisti baschi del Pnv (5 seggi) o ricercare l'astensione degli indipendentisti catalani di Cdc e Erc (17 deputati).



Il quadro rimane complesso e assai frastagliato. I quattro leader in campagna hanno detto di essere determinati ad evitare un nuovo ritorno alle urne. Le trattative però si annunciano difficili. E un terzo scrutinio, fra tre o quattro mesi, non appare impossibile.



Il Pp ottiene la maggioranza assoluta in Senato - Il Pp ha tuttavia conquistato la maggioranza assoluta nel Senato di Madrid con 130 seggi su 208, davanti a Psoe (43) e Podemos (16). Rispetto al Senato uscente il Pp cresce di 6 seggi, il Psoe ne perde 4. I senatori in Spagna non votano la fiducia al governo ma sono decisivi nelle riforme costituzionali.