Elezioni in India, sconfitto alle urne il governatore del Kerala anti-marò

Il governatore dello Stato indiano meridionale del Kerala, Oommen Chandy, noto in Italia per la sua intransigenza sul caso marò, è stato sconfitto da un fronte di partiti comunisti nelle elezioni per il rinnovo dell'assemblea legislativa locale. Il 73enne Chandy aveva chiesto al governo di New Delhi di agire per assicurare il rientro di Massimiliano Latorre, attualmente in Italia, e di impedire il rilascio del collega Salvatore Girone.