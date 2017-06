Elezioni in Gran Bretagna, urne chiuse: al via allo spoglio

Seggi chiusi nel Regno Unito per le politiche anticipate, prime elezioni post Brexit. Si è votato dalle 7 locali alle 22 (le 23 in Italia) in 650 collegi uninominali, con misure di sicurezza rafforzate dopo i recenti attacchi terroristici. I favori dei sondaggi restano per il partito conservatore di Theresa May, ma i laburisti di Jeremy Corbyn hanno dato segni di ripresa.