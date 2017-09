Elezioni in Germania: Merkel in testa, volano i populisti | Grosse Koalition a rischio, appello della cancelliera

"In questo momento lei è la piu' grande perdente" delle elezioni di oggi in Germania. Lo dice Martin Schulz, leader del partito socialdemocratico tedesco Spd, rivolgendosi ad Angela Merkel in un dibattito tv. Il blocco Cdu/Csu di Merkel è arrivato in testa alle urne, pur con un netto calo rispetto alle ultime elezioni del 2013, ma per governare ha bisogno di una coalizione e Schulz ha affermato stasera che non intende partecipare a una nuova Grosse Koalition di Spd e Cdu.