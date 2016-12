Elezioni in Ciad, favorito il presidente uscente Idriss Deby Itno

Ciad alle urne. Ci sono 14 candidati ma un unico grande favorito: il presidente del Ciad, Idriss Deby Itno, dovrebbe infatti conquistare già al primo turno il suo quinto mandato. Ma se gli avversari non lo preoccupano, il presidente teme la crescente rabbia della popolazione, che tra scioperi e manifestazioni, è scesa più volte in strada nelle ultime settimane per gridare la propria frustrazione.