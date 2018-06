Elezioni in Brasile, accordo Google e Facebook contro fake news

Il Tribunale superiore elettorale (Tse) del Brasile ha firmato un accordo con Facebook e Google per combattere la diffusione delle fake news durante le elezioni presidenziali previste nel Paese per ottobre prossimo. Le due società si sono impegnate a prevenire e "combattere la disinformazione generata da terzi" e a sostenere "progetti per promuovere l'educazione digitale e il giornalismo di qualità".