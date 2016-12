Elezioni Grecia, Syriza è avanti

Gli ultimissimi sondaggi appena pubblicati in Grecia vedono Syriza in costante vantaggio su Nea Dimokratia in vista delle elezioni che si terranno domenica 20 settembre. L'università di Salonicco per Skai tv stabilisce un consenso del 31% al partito di sinistra contro il 28% della formazione di centrodestra. Gpo per Mega tv assegna invece al partito di Alexis Tsipras il 28,5% contro il 26,0% di ND.