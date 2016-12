Elezioni Grecia, aperti i seggi: Tsipras favorito chiede una vittoria netta

Sono iniziate alle 7 le operazioni di voto per le elezioni anticipate in Grecia. Dieci milioni di elettori alle urne. I seggi si chiuderanno alle 19 (le 18 in Italia) e subito dopo verranno diffusi gli exit poll. Il leader di Syriza Alexis Tsipras, che i sondaggi danno per favorito, ha votato nel seggio del quartiere di Kypslei, dove vive. Vangelis Meimarakis, presidente di Nea Dimokratia, voterà invece a Marousi, periferia nord di Atene.