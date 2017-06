Elezioni Gb, "stampe gratis a chi non vota la May": Banksy fa marcia indietro

Banksy ha ritirato la sua offerta agli elettori britannici anti-Tory. L'iniziativa, in base alla quale il misterioso artista e autore di murales di protesta metteva in palio stampe di sue opere originali a chiunque avesse dimostrato di non aver votato il partito conservatore di Theresa May giovedì prossimo, è sparita dal suo sito dopo che la polizia aveva avviato un'indagine in merito.