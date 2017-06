Elezioni Gb, i colloqui per un governo di minoranza non sono finiti

L'ufficio della premier britannica Theresa May ha infatti affermato che sono ancora in corso colloqui con il partito ultraconservatore unionista nordirlandese DUP per trovare il sostegno a un governo conservatore, dopo il deludente risultato delle elezioni che le ha fatto perdere la maggioranza assoluta.



"Il primo ministro questa notte ha parlato con il DUP per discutere la finalizzazione di un accordo di fiducia e sostegno quando il Parlamento si riunirà la prossima settimana"; ha detto un portavoce di Downing Street.



Pronti a ripartire i colloqui sulla Brexit - La Gran Bretagna prevede di avviare come previsto i negoziati per la Brexit "nelle prossime due settimane". L'ha detto alla cancelliera tedesca Angela Merkel la premier britannica Theresa May, secondo quanto ha riferito Downing Street. May è uscita indebolita dalle elezioni anticipate di giovediì, che aveva indetto proprio per ottenere un consenso più ampio in vista dei negoziati per l'uscita dall'Unione europea. Ciononostante, May ha "confermato la sua intenzione di avviare come previsto le discussioni sulla Brexit nellle prossime due settimane".