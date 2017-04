Elezioni Francia, Le Pen: "Popolo alza la testa, risultato storico"

Accolta dal boato dei militanti e dallo sventolio delle bandiere tricolore e blu con la scritta 'Marine Presidente', una musica trionfale di sottofono, la candidata del Front National snocciola gran parte della sua retorica, per "la difesa della nazione francese, della sua unità, la sua sicurezza, la sua cultura, la sua indipendenza". E prima di prendere la parola davanti ai suoi sostenitori in festa, li guarda, sorride e ringrazia. "Mi avete portato al secondo turno delle presidenziali. Ne sono onorata, con umiltà e riconoscenza. Vorrei esprimere a voi elettori patrioti la mia più profonda gratitudine".

Ora il suo obiettivo è uno solo: il 7 maggio battere al ballottaggio Emmanuel Macron. E punta all'orgoglio dei suoi elettori arrivando anche a citare De Gaulle ("La grandeur di un popolo non risiede che in questo popolo"), lancia un appello a quei "patrioti sinceri" che hanno a cuore "la sopravvivenza della Francia", perché è questa "la posta in gioco": "Unitevi a me, qualunque sia il vostro percorso o il vostro voto al primo turno".



"Io vi propongo l'alternanza fondamentale per un'altra politica. Questa non ci potrà essere con l'erede di François Hollande e del suo quinquennato catastrofico", aggiunge senza nominare espressamente il suo avversario al secondo turno.