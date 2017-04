Elezioni Francia, ecco come si voterà

Quando si vota - Urne aperte dalle 8 alle 20, senza la regola del passato che prevedeva la chiusura dei seggi dei centri più piccoli alle 18 e che ha reso possibili "fughe" di risultati in anticipo.



Chi può votare - Votano alle presidenziali tutti i cittadini francesi che hanno almeno 18 anni e godono dei diritti civili e politici. Requisito fondamentale è essere iscritto alle liste elettorali.



Gli elettori d'oltre mare - Non tutti i cittadini francesi voteranno però nello stesso fuso orario. Per decreto, infatti gli elettori dei dipartimenti d'oltremare, Polinesia francese, Guadalupa, Martinica, Guyana, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy e San Martin andranno alle urne sabato 22 aprile e sabato 6 maggio. L'esito - I primi dati saranno resi pubblici dalle 20.00, subito dopo la chiusura delle urne, ma si tratterà di exit poll e stime sull’affluenza. Il risultato definitivo arriverà il 26 aprile. Sarà lo stesso per un eventuale secondo turno, i cui esiti saranno comunicati entro e non oltre il 17 maggio.



Chi si può candidare - Per candidarsi all'Eliseo occorre presentare al Consiglio costituzionale una lista di 500 firme di "patrocinatori" (parlamentari, sindaci o consiglieri regionali). Ogni candidato ha dovuto depositare una dichiarazione dei propri redditi e proprietà a una Authority della trasparenza, che le ha pubblicate on line. Elezioni primarie sono state organizzate soltanto dalla destra dei Rèpublicains, dai socialisti e dai verdi di Europe-Ecologie.



Presidente, governo e parlamento - Il presidente eletto governerà con il primo ministro e la maggioranza che usciranno dalle elezioni politiche dell'11 e 18 giugno indette per rinnovare Assemblée Nationale e Senato. Per la prima volta nella Quinta repubblica, il presidente in carica, il socialista Francois Hollande, ha deciso di non presentarsi per un secondo mandato.



Il sistema elettorale - Il sistema elettorale, a scrutinio uninominale maggioritario a due turni, prevede il ballottaggio a meno che uno dei candidati non superi il 50 per cento già al primo turno, una circostanza che non si è mai verificata finora. Il presidente eletto resta all'Eliseo per cinque anni, come ha voluto la riforma costituzionale di Jacques Chirac, che nel 2000 ha diminuito da sette anni a cinque il mandato presidenziale per evitare le cosiddette “coabitazioni” fra un presidente e una maggioranza parlamentare di schieramenti politici diversi. Quella presidenziale è una carica creata nel 1848, anno della costituzione della seconda Repubblica francese. Dal 2008 la Costituzione prevede al massimo due mandati consecutivi: François Mitterrand e Jacques Chirac sono stati sino ad ora gli unici ad avere bissato l'incarico.