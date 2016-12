Elezioni Canada, vince la sinistra

I liberali di Justin Trudeau hanno vinto le elezioni federali in Canada battendo i conservatori del premier Stephen Harper, in carica dal 2006. Prima ancora che si chiudessero tutti i seggi, le proiezioni davano per vincitore il leader della sinistra che avrebbe ottenuto la maggioranza dei seggi in Parlamento. Contro Harper ha pesato la crisi economica e il rischio di recessione.