18 settembre 2016 09:11 Elezioni Berlino, batosta per la Merkel: mai così male, cade la "Grande coalizione" con i social democratici La Spd si conferma primo partito, ma perde consenso. Il Cdu ha ottenuto un magro 17,6%, in forte flessione rispetto al 23,3% delle precedenti consultazioni. Avanza la destra xenofoba Afd

Nuova batosta elettorale per Angela Merkel e nuovo successo per i populisti di destra dell'Afd che raccolgono il 14,2% alle elezioni per la città-regione di Berlino. Il Cdu, con un magro 17,6% in calo di 5,7 punti rispetto alle precedenti consultazioni riscuote il peggior risultato del dopoguerra. I socialdemocratici (Spd), pur con un crollo anche peggiore di consensi (6,7 punti, anch'esso senza precedenti), si confermano primo partito col 21,6%.

Cade la "Grande coalizione" - Cdu e Spd non hanno più gli almeno 75 seggi necessari per proseguire sulla strada della "Grande coalizione", replica in sedicesimo di quella che governa il Paese dal 2013. Probabile ma non scontata è una sterzata a sinistra, col il varo di una coalizione "rosso-rosso-verde" con Verdi, al 15,2% (-2,4 punti rispetto al record del 2011) e Sinistra (la Linke erede dei comunisti Ddr al 15,6%, +3,9): con loro una coalizione guidata dal sindaco uscente Michael Mueller (Spd) avrebbe 86 seggi. Il "Municipio rosso" di Berlino dunque non si chiamerà più così solo per il colore dei suoi mattoni. Ma soprattutto c'è la quinta sconfitta elettorale Cdu nel 2016 che la cancelliera affronta con una conferenza stampa a Berlino senza 'nascondersi' a New York al vertice sulle migrazioni.



L'ultradestra guarda alle politiche nazionali - L'Alternativa per la Germania (Afd), nata solo tre anni fa, avrebbe ottenuto un 14,2% al suo primo affacciarsi alle elezioni berlinesi e ora è rappresentata nei parlamenti di 10 dei 16 Laender tedeschi. Sulla scorta anche di sondaggi nazionali, Joerg Meuthen - che assieme alla più nota Frauke Petry guida il partito nazionalista - si è detto convinto che l'Afd otterrà un risultato a doppia cifra anche alle politiche nazionali del settembre dell'anno prossimo. Quello di Berlino era l'ultimo test prima delle tre elezioni regionali previste primavera (di peso soprattutto quella in Nordreno-Vestfalia) e le politiche del settembre 2017 e lo storico primo sorpasso dell'Afd sulla Cdu avvenuto in Meclemburgo due settimane fa.