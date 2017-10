Elezioni austriache, exit poll: si va verso una maggioranza di centro-destra

I popolari di Sebastian Kurz sono in testa nelle elezioni legislative austriache con il 31,5%, secondo gli exit poll diffusi dalla tv Orf. Subito dopo i socialdemocratici del cancelliere uscente Christian Kern, che superano l'estrema destra con il loro 27,1%, correggendo i primi exit poll diffusi. I nazionalisti di Heinz Christian Strache si fermerebbero invece al 25,9%. Si delinea in ogni caso una netta maggioranza per un governo di destra.