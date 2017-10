Elezioni Austria, la Merkel si sfila: "Kurz non è esempio per noi"

La vittoria di Sebastian Kurz non va imitata. Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, rispondendo a una domanda in conferenza stampa. Il risultato delle urne non è un segnale del fatto che "i problemi si risolvono se si fa come in Austria. Io non trovo lì una formazione politica che possa immaginare come esempio da imitare per la Germania", ha affermato la cancelliera.