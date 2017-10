Elezioni Austria, Kurz esulta: "Il popolo vuole il cambiamento"

Il cancelliere in pectore austriaco Sebastian Kurz esulta per la vittoria alle elezioni, interpretando il risultato delle urne come "un chiaro mandato per realizzare le riforme e i cambiamenti voluti dai cittadini". "Kurz è il chiaro vincitore di questa tornata elettorale", ha dichiarato il presidente Alexander Van der Bellen, precisando però che i risultati definitivi arriveranno giovedì, dopo lo spoglio dei voti per corrispondenza.