Elezioni Austria: Hofer avanti, ma voti posta a vantaggio avversario

Ancora incertezza sull'esito delle elezioni presidenziali in Austria. Dopo lo scrutinio di tutti i seggi elettorali, l'euroscettico Norbert Hofer è in vantaggio con il 51,9% sullo sfidante ecologista Alexander Van der Bellen, che arriva al 48,1%. L'exit poll dei 900.000 voti per corrispondenza, pari al 14% del corpo elettorale e che saranno scrutinati solo domani, danno però il Verde in testa nel computo finale di circa 3.000 voti.