Elezioni Austria, Boldrini: "Ci auguriamo che prevalga il buonsenso"

"Preoccupa l'esito di questa elezione in Austria, ci auguriamo che prevalga il buonsenso degli austriaci". Lo ha detto il presidente della Camera, Laura Boldrini, a Schengen per un incontro con i presidenti delle Camere di altri 14 Paesi europei. "Chi propina muri o l'invio dell'esercito alla frontiera non fa il bene del proprio Paese e dell'Europa, è una misura che danneggia molto la fiducia dei cittadini verso il futuro dell'Ue", ha aggiunto.