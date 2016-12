Elezioni, aperti i seggi in Israele

07:03 - Seggi aperti in Israele per rinnovare il Parlamento. Sono 25 i partiti in lizza per 120 seggi. Con Isaac Herzog (del partito laburista l'Unione sionista) in testa nei sondaggi, mentre Benjamin Netanyahu (Likud) tenta la rimonta: ieri ha rotto il silenzio elettorale affermando che "non consentirò mai la nascita di uno Stato palestinese".

