Elezioni Alabama, Trump si congratula con il democratico Jones

Il presidente Usa, Donald Trump, ha reagito su Twitter all'esito del voto in Alabama, mostrando fair play e congratulandosi con il dem Doug Jones che ha sconfitto il candidato repubblicano Roy Moore. "I repubblicani avranno un'altra chance per questo seggio molto presto. Non finisce mai", ha scritto Trump. Moore invece non ha concesso la vittoria allo sfidante, parlando di scarto limitato e chiedendo di finalizzare il conteggio dei voti.