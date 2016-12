El Salvador, ucciso ex calciatore

Alfredo Alberto Pacheco, ex giocatore della nazionale di calcio salvadoregna, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un distributore di benzina. Pacheco, uno dei giocatori squalificati a vita dalla Federcalcio salvadoregna per partite truccate, era con alcuni amici quando i killer sono arrivati in auto e hanno aperto il fuoco, uccidendo l'ex giocatore e ferendo due altre persone. Ancora ignoto il movente dell'omicidio.