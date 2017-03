El Chapo, il difensore a Trump: "Anche lui è un illegale e criminale, torni in Messico"

"Presidente Trump, anche lui è un illegale e un criminale, rimandalo in Messico". E' questa la carta che intende giocarsi il difensore di uno dei messicani più temuti d'America, Joaquin Guzman, noto come "El Chapo", il boss dei narcos che si trova in un duro regime di detenzione in una cella del supercarcere di Manhattan, a New York. Cavalcando la campagna del nuovo inquilino della Casa Bianca contro i clandestini, l'avvocato José Luis Gonzalez Meza studia una nuova strategia legale per riportare il re dei trafficanti di droga nelle più familiari prigioni di casa sua, in Messico, appunto.