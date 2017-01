El Chapo arrivato a New York, nel pomeriggio in tribunale Brooklyn

E' arrivato a New York il boss della droga Joaquin "El Chapo" Guzman, estradato giovedì dal Messico. L'aero con a bordo El Chapo è atterrato in un aeroporto di periferia, dove lo aspettava una colonna di suv. Passerà la notte in una prigione di New York, prima della comparizione prevista nel pomeriggio in un tribunale federale di Brooklyn.