EgyptAir, tv Egitto: smentito il ritrovamento dei pezzi dell'aereo

Non è vero che sono stati ritrovati pezzi dell'Airbus Egyptair precipitato nel Mediterraneo: la tv di Stato egiziana lo ha smentito dopo aver in precedenza parlato di alcuni frammenti dell'aereo rinvenuti nei pressi di Creta. Gli Usa inoltre fanno marcia indietro sull'ipotesi di una bomba dietro il disastro aereo. E' ancora troppo presto per stabilire che cosa possa aver causato la tragedia, ha detto infatti John Earnest, portavoce della Casa Bianca.