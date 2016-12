Egyptair, Sonia racconta: "Ho aiutato una famiglia in ritardo a raggiungere il volo, spero non siano saliti"

Ha cercato di aiutare una famiglia arrivata in ritardo in aeroporto, i genitori con i cinque bambini, a salire a bordo di quel volo maledetto . E adesso Sonia, un'impiegata dell'aeroporto parigino Roissy Charles De Gaulle, spera con tutto il cuore che quelle sette persone siano rimaste a terra. La donna racconta la sua storia dopo aver saputo del disastro nei cieli del Mar Egeo .

Adesso Sonia è devastata dal timore di avere involontariamente, forse, causato la morte di quei passeggeri. "Era una famiglia intera - ha raccontato ai microfoni di radio Rtl -, i genitori con i cinque bambini, quattro figlie e un figlio. Si sono presentati al terminal 2, dove lavoro. Ma EgyptAir parte dal terminal 1, quindi ho mostrato loro la direzione".



Poi aggiunge: "Il padre cominciava ad agitarsi e guardava l'ora. Per sbaglio il taxi li aveva depositati al terminal 2. Vedevo il padre stressato, gli ho detto 'Stia tranquillo, cerco di chiamare la compagnia per vedere se eccezionalmente possono aspettarvi'. E' una cosa che solitamente non faccio mai. Poi sono andati via, spero solo che non abbiano preso quell'aereo. Una delle figlie ha anche detto al padre 'Senti papà, se lo prendiamo lo prendiamo, altrimenti saliamo su quello dopo'. Ho capito tutto perché sono di origine maghrebina. Ripenso ancora a quei momenti... e sono sotto shock", conclude Sonia. A bordo dell'Airbus della EgyptAir c'erano 66 passeggeri, 15 dei quali erano francesi.