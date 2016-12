EgyptAir, sicurezza rafforzata sui voli Parigi-Il Cairo

Le misure di sicurezza sono state ulteriormente rafforzate sui voli EgyptAir tra Parigi e Il Cairo. Su un aereo in partenza dalla capitale francese, un gruppo di funzionari della sicurezza è salito a bordo percorrendo il corridoio per verifiche prima del decollo. D'altra parte la sicurezza dello scalo de Gaulle è considerata ai massimi livelli degli standard internazionali. Nonostante ciò un responsabile del settore ha ammesso: "La perfezione non esiste".