EgyptAir precipitato, recuperata anche la seconda scatola nera

Sebbene il team investigativo si sia detto "ottimista sulle possibilità di recuperare tutti i dati", soprattutto grazie al ritrovamento della parte più importante, quella che contiene la memoria dell'apparecchio, un funzionario egiziano chiarisce come ci vorrà parecchio tempo. "Prima di essere analizzate, le scatole nere dovranno essere riparate. E ci vorrà parecchio tempo".



Il funzionario non ha specificato quanto tempo servirà per le riparazioni del registratore vocale della cabina del velivolo, ma ha aggiunto che se non potranno essere analizzate in Egitto, le scatole nere verranno inviate all'estero.