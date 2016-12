EgyptAir, media: "Airbus fece tre atterraggi di emergenza nelle 24 ore prima del disastro"

Captato segnale di una delle scatole nere - Le autorità egiziane hanno detto di aver captato un segnale proveniente da una scatola nera dell'aereo precipitato con 66 persone a bordo. Il segnale acustico è stato captato da una nave francese che partecipa alle operazioni di ricerca.



I registratori di voci e dati del volo MS804 giacciono sotto tre chilometri di acqua e servirà ora almeno una settimana per iniziare il recupero di queste apparecchiature da cui si spera di ottenere indicazioni per far luce sulle cause della caduta dell'Airbus.



Incidente o attentato? Una risposta potrebbe venire dalle scatole nere - I dati delle scatole "nere" appaiono indispensabili per cercare di capire la causa del disastro del volo Parigi-Il Cairo che si sospetta possa avere matrice terroristica ma non è stato rivendicato da alcuna organizzazione, a differenza di quanto fece l'Isis per il charter russo che esplose nei cieli del Sinai a fine ottobre. Oltre all'assenza di un sos, i dati certi a disposizione sono pochi e in parte pure controversi come la questione delle virate a destra e sinistra segnalate da fonti ufficiali greche ma non confermate da quelle egiziane.



Da interpretare, appunto con l'ausilio delle scatole nere, sembrano anche i nove messaggi automatici di mutamento di temperatura del finestrino sul lato del copilota lanciati dall'aereo tre minuti prima sparire dai radar il 19 maggio e segnalati da fonti informate a Il Cairo la settimana scorsa.