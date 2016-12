EgyptAir,media: Airbus costretto a 3 atterraggi di emergenza

L'Airbus A320 della EgyptAir che si è inabissato nel Mediterraneo nella notte tra il 18 e il 19 maggio fu costretto ad "almeno tre" atterraggi d'emergenza nelle 24 ore che precedettero la tragedia, per delle anomalie segnalate poco dopo i rispettivi decolli. In tutti e tre i casi, dopo essere tornato in aeroporto, scattarono le procedure di allerta che hanno imposto ogni volta una verifica tecnica a terra rivelatasi negativa.